 
مباشر

صور عالية الدقة تكشف عملية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي

أخبار العالم العربي

صور عالية الدقة تكشف عملية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qv2x

كشفت صور نشرها رئيس الوزراء الإثيوبي عن عملية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي الكبير، اليوم الاثنين.

صور عالية الدقة تكشف عملية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي
إقرأ المزيد
رئيس الوزراء الإثيوبي يهنئ شعبه بانتهاء الملء الثاني لسد النهضة
رئيس الوزراء الإثيوبي يهنئ شعبه بانتهاء الملء الثاني لسد النهضة

ويظهر بوضوح في الصور عملية تدفق المياه بعد فتح بوابات سد النهضة الإثيوبي، والانتهاء من عملية الملء الثاني للسد.

وأعلنت إثيوبيا اليوم الاثنين، اكتمال الملء الثاني لسد النهضة.

وكانت إثيوبيا أخطرت مصر في 5 يونيو الماضي رسميا ببدء الملء الثاني لسد النهضة، فيما ردت مصر باعتبار الخطوة خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق المبادئء، وللقوانين والأعراف الدولية.

صور عالية الدقة تكشف عملية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي

ويثير السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار المخاوف من نقص المياه وبشأن الأمن المائي في مصر والسودان اللذين يعتمدان على مياه النيل.

صور عالية الدقة تكشف عملية الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا