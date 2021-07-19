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رئيس الوزراء الإثيوبي يهنئ شعبه بانتهاء الملء الثاني لسد النهضة

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رئيس الوزراء الإثيوبي يهنئ شعبه بانتهاء الملء الثاني لسد النهضة
Reuters
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غرد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عبر صفحته الرسمية على تويتر، وذلك بعد إعلان أديس أبابا نجاح الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.

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وسائل إعلام حكومية إثيوبية: اكتمال الملء الثاني لسد النهضة في غضون دقائق
وسائل إعلام حكومية إثيوبية: اكتمال الملء الثاني لسد النهضة في غضون دقائق

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: "مبروك الانتهاء من الملء الثاني في سد النهضة الكبير!.. إثيوبيا تتقدم".

وكانت إثيوبيا قد أعلنت، اليوم الاثنين، اكتمال الملء الثاني لسد النهضة.

وكانت إثيوبيا أخطرت مصر في 5 يونيو الماضي رسميا ببدء الملء الثاني لسد النهضة، فيما ردت مصر باعتبار الخطوة خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق المبادئء، وللقوانين والأعراف الدولية.

ويثير السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار المخاوف من نقص المياه وبشأن الأمن المائي في مصر والسودان اللذين يعتمدان على مياه النيل.

المصدر: RT

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