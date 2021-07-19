رئيس الوزراء الإثيوبي يهنئ شعبه بانتهاء الملء الثاني لسد النهضة

غرد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد عبر صفحته الرسمية على تويتر، وذلك بعد إعلان أديس أبابا نجاح الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي.

ሁለተኛው የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ሙሌት በመጠናቀቁ እንኳን ደስ ያለን!



ኢትዮጵያ #በጽናትትገሠግሣለች#ResilientlyOnwardspic.twitter.com/VEtK1gdI8z — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) July 19, 2021

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وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: "مبروك الانتهاء من الملء الثاني في سد النهضة الكبير!.. إثيوبيا تتقدم".

وكانت إثيوبيا قد أعلنت، اليوم الاثنين، اكتمال الملء الثاني لسد النهضة.

وكانت إثيوبيا أخطرت مصر في 5 يونيو الماضي رسميا ببدء الملء الثاني لسد النهضة، فيما ردت مصر باعتبار الخطوة خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق المبادئء، وللقوانين والأعراف الدولية.

ويثير السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار المخاوف من نقص المياه وبشأن الأمن المائي في مصر والسودان اللذين يعتمدان على مياه النيل.

المصدر: RT