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السعودية.. السيول تجرف 3 آلاف قطعة أثرية (فيديو)

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السعودية.. السيول تجرف 3 آلاف قطعة أثرية (فيديو)
Reuters Mohamed Alhwaity
سيول جارفة في تبوك بالسعودية
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تسببت السيول الجارفة في محافظة الأفلاج بالسعودية، بانهيار أحد المتاحف الأثرية بالبديع، حيث جرف ما بداخلها من قطع أثرية.

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وفي التفاصيل، أشار صاحب المتحف، إبراهيم الدماعين، إلى أن "السيول جرفت له نحو ثلاثة آلاف قطعة أثرية، عمل على جمعها خلال العشرين سنة الماضية".

وأوضح موثق مقطع فيديو يظهر انهيار بيوت الطين بالبديع، حيثيات الواقعة قائلا: "لاحظت على بعض المباني الطينية في البديع الميل إلى الانهيار، فحاولت التواصل مع أصحابها، ولكن سرعة جريان السيول والأمطار لم تمهلها سوى دقائق".

وبحسب صحيفة "سبق"، يعد متحف الدماعين من المتاحف الأثرية، كونه يحوي قطعا تراثية، تحاكي حياة الماضي، ويعتبر من المواقع التي يستهدفها الزوار من داخل المحافظة وخارجها.

المصدر: "سبق"

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