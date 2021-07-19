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عندما يصبح المواطن سفيرا لدينه ووطنه.. سعودي ينجز ما غفل عنه آلاف العرب في البرازيل (فيديو)

مجتمع

عندما يصبح المواطن سفيرا لدينه ووطنه.. سعودي ينجز ما غفل عنه آلاف العرب في البرازيل (فيديو)
Reuters
درج سيليرون الشهير في البرازيل
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تدوال نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لليوتيوبر السعودي ثواب السبيعي المعروف بـ"سائح تيوب"، الذي نجح في إقناع سلطات البرازيل بتغيير مكان لوحة خزفية كتب عليها اسم الجلالة.

وفي الفيديو يظهر الشاب السعودي وهو يشير إلى زخارف موجودة على درج سيليرون الشهير في البرازيل وقد كتب على أحد الدرجات "لا غالب إلا الله".

وأفاد اليوتيوبر السعودي بأن النشطاء على "سناب شات" أطلقوا مبادرة لتغيير مكان اللوحة الخزفية، لافتا إلى أنها لاقت اهتماما كبيرا وإشادة من السلطات في البرازيلية ووسائل الإعلام المحلية.

وصرح ثواب السبيعي بأنه التقى مرشدة سياحية برازيلية في المنطقة وشرح لها الموضوع، مبينا أنها تلقت الموضوع بصدر رحب.

وتابع قائلا إن المرشدة السياحية ومسؤولا بمتحف الجمهورية نشروا مقطع فيديو على حساباتهم بموقع "إنستغرام" تابعه السعوديون بكثافة، مشيرا إلى أن المرشدة السياحية والمسؤول تلقيا أكثر من 10 آلاف تعليق إيجابي جعلهما محل اهتمام وسائل الإعلام والسلطات البرازيلية.

وقال حساب يحمل اسم "الردع السعودي" على "تويتر" معلقا على مقطع الفيديو: "هكذا عندما يكون المشهور السعودي سفيرا لدينه ووطنه ويكون له دور إيجابي خلال سفره للخارج سواء للسياحة أو العمل".

المصدر: RT

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