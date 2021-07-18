إعلامي مصري يعلق على بيان السفارة الإسرائيلية حول سد النهضة (فيديو)

علق الإعلامي المصري عمرو أديب على بيان السفارة الإسرائيلية في القاهرة الأخير حول ملف سد النهضة.

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وقال عمرو أديب: "لو الإسرائيلي حلف على المياه تجمد إنه ملهوش علاقة بأي حاجة تحصل في المنطقة أنا ما أصدقش".

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج "الحكاية" عبر فضائية "MBC مصر" مساء الأحد، أن الإصبع الإسرائيلي موجود في كل مكان، موضحا أن التدخل في شؤون المنطقة سياسة دولة.

وأشار إلى أن إصدار السفارة الإسرائيلية بيانا بشأن سد النهضة أمر استدعى انتباهه، لأنهم غالبا لا يتحدثون، متسائلا: "لا أعلم إذا كانت السفيرة موجودة في مصر أم لا".

ونفت السفارة الإسرائيلية في مصر ضلوع إسرائيل في أزمة سد النهضة الإثيوبي، قائلة إن "لديها ما يكفيها ويسد احتياجاتها".

وقالت إنها تعرب عن فائق الاحترام للشعب المصري وقيادته الرشيدة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت أنها تؤكد بصورة واضحة وغير قابلة لأي تأويل أن ما تردد مؤخرا في بعض القنوات والمقالات الصحفية عن ضلوع إسرائيل في أزمة سد النهضة عار عن الصحة ولا أساس له.

المصدر: RT