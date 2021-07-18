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سفارة إسرائيل لدى مصر: ضلوع تل أبيب في موضوع سد النهضة عار عن الصحة

أخبار العالم العربي

سفارة إسرائيل لدى مصر: ضلوع تل أبيب في موضوع سد النهضة عار عن الصحة
Reuters
العاصمة المصرية القاهرة - أرشيف
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أكدت سفارة إسرائيل لدى القاهرة، الأحد، أن ما تم تداوله في بعض القنوات والمقالات الصحفية عن ضلوع حكومة تل أبيب في موضوع "سد النهضة" هو "أمر عار عن الصحة ولا أساس له".

وكتبت في سلسلة تغريدات على "تويتر": "تعرب سفارة إسرائيل في مصر عن فائق الاحترام للشعب المصري وقيادته الرشيدة بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتؤكد بصورة واضحة وغير قابلة لأي تأويل أن ما تردد مؤخرا في بعض القنوات والمقالات الصحفية عن ضلوع دولة إسرائيل في موضوع سد النهضة هو عار عن الصحة ولا أساس له".

وأضافت: "دولة إسرائيل حكومة وشعبا معنية باستقرار مصر وسلامة مواطنيها وهذا ما أكده وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد خلال لقائه نظيره المصري سامح شكري على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مؤخرا".

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وتابعت: "نعود لنؤكد أن إسرائيل تقف على مسافة واحدة فيما يتعلق بموضوع سد النهضة.. بل تشدد دولة إسرائيل على أنه لديها من المياه ما يكفيها ويسد احتياجاتها، وهي دائما على استعداد لوضع خبراتها وتوسيع التعاون المشترك في مجال تكنولوجيا المياه مع مصر".

وشددت على أن "إسرائيل تعتمد على طرق المعالجة الزراعية وتحلية مياه البحر للشرب ولديها التكنولوجيا التي توفر لها المياه".

وختمت: "تعرب إسرائيل عن أملها أن تمر المفاوضات بما يحقق الاستقرار والرخاء لشعوب الدول الثلاث".

المصدر: "السفارة الإسرائيلية في مصر – تويتر"

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