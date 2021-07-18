وزير الأوقاف المصري يعلن ضوابط صلاة عيد الأضحى ومدة الخطبة

أعلن وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة ضوابط صلاة عيد الأضحى، مشيرا إلى أن "صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والقادمة، وفقا للحديث النبوي الشريف".

وقال: "نحتاج إلى التلبية في أخلاقنا وإتقان العمل، والحفاظ على بلدنا والإكثار من الذكر والتهليل"، مشيرا إلى أن "العمل الصالح أحب إلى الله في هذه الأيام".

وأعرب جمعة عن أمنيته بعودة الحج إلى طبيعته خلال العام المقبل بعد مواجهة وباء كورونا، مؤكدا أن "حرص السعودية على إتمام الحج بعدد محدود يأتي رغبة في الحفاظ على عدم تعطيل الشريعة، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية في الوقت ذاته".

وحول ضوابط صلاة العيد، أكد أنها "ستقام في المساجد التي تشهد صلاة الجمعة، مع التشديد على الالتزام بالكمامة والإجراءات الاحترازية كافة، مع تحديد مدة 7 دقائق للتكبيرات، و10 دقائق للخطبة"، موضحا أن "صلاة العيد لن تقام في المساحات المفتوحة والزوايا".

وأشاد بمبادرة "حياة كريمة"، قائلا: "عمل شرعي ووطني بامتياز، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسنات كل من فكر وساهم ونفذ"، مشيرا إلى "مساهمة الوزارة في المبادرة".

ودعا جمعة مواطنيه إلى "المشاركة في المبادرة"، قائلا: "غني اليوم قد يكون فقير الغد، وفقير اليوم قد يكون غني الغد"، مؤكدا "جواز تخصيص أموال الزكاة والصدقات لصالح مشروع حياة كريمة، كون المشروع يستهدف الطبقات الأولى بالرعاية، ومحدودي الدخل".

المصدر: "بوابة الأهرام"