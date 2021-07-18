تركيا تدين "استفزازات إسرائيل بحق الأقصى" وتحذر من خطورة استمرار التصعيد

اتهمت تركيا إسرائيل باتخاذ خطوات استفزازية بحق الحرم القدسي، ودعتها إلى وضع حد لهذه الممارسات لتفادي عواقب خطيرة محتملة لاستمرار التصعيد.

وشددت الخارجية التركية على أن قوات الأمن الإسرائيلية انتهكت صباح اليوم الأحد مرة أخرى حرمة المسجد الأقصى من خلال السماح لحشود من اليهود الأرثذوكس المتطرفين باقتحام باحات المسجد، مع استخدام الشرطة الإسرائيلية قنابل صوتية وتنفيذها اعتقالات بحق الفلسطينيين.

وأعربت الوزارة عن إدانة أنقرة لاعتقال القوات الإسرائيلية عددا من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال باستخدام "سلوك مسيئ للكرامة".

وحذرت الخارجية التركية من "الخطورة القصوى لاستمرار مثل هذه الاستفزازات في الظروف الحالية، عندما لا تزال أجواء التوتر والتصعيد والنزاع التي تسبب فيها عدوان إسرائيل بحق الأقصى خلال شهر رمضان الكريم ماثلة في الذاكرة".

وشددت الوزارة على أن تركيا تحث إسرائيل مجددا على "وقف هذه التصرفات الاستفزازية فورا".

المصدر: RT