مراسلتنا: عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى (فيديو)

أفادت مراسلتنا في القدس، اليوم الأحد، بأن عشرات المستوطنين يقتحمون في هذه الأثناء المسجد الأقصى، بحماية القوات الإسرائيلية في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

ولفتت المراسلة إلى أن القوات الإسرائيلية اعتدت على المرابطين في المصلى القبلي، وألقت صوبهم قنابل الغاز.

من جهتها، أفادت وكالة "معا" الفلسطينية بأن الشرطة الإسرائيلية نصبت حواجزها على أبواب المسجد الأقصى المبارك، ومنعت الدخول إليه، باستثناء أعداد قليلة من المصلين، كما منعت طواقم الإسعاف من الدخول إلى المسجد.

إقرأ المزيد

المصدر: RT

داليا النمري- القدس