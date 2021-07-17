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المغرب يسجل 7 وفيات و2853 إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم العربي

المغرب يسجل 7 وفيات و2853 إصابة جديدة بكورونا
Reuters SHEREEN TALAAT
التطعيم ضد فيروس كورونا في المغرب
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أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 7 وفيات و2853 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 9434، فيما عدد الإصابات 555488.

وكانت الوزارة أعلنت في اليوم السابق عن تسجيل 9 وفيات و2791 إصابة بالفيروس.

وحصل المغرب السبت على مليوني جرعة جديدة من لقاح "سينوفارم" الصيني، كما من المتوقع أن يتسلم الأسبوع المقبل مليوني جرعة أخرى.

وأعلنت السلطات مطلع هذا الشهر أنه سيتم إنتاج خمسة ملايين جرعة شهريا من لقاح "سينوفارم"، بالشراكة مع المجموعة الصينية التي تنتج هذا اللقاح.

المصدر: "رويترز"

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