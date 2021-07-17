مصر.. إخلاء سبيل الناشطة إسراء عبد الفتاح

ذكر موقع "القاهرة 24" المصري مساء يوم السبت نقلا عن مصادر لم يسمها، أن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح.

وكانت النيابة قد وجهت لإسراء تهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

وأسندت النيابة إليها 'ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، قبل الإفراج عنها.

وكشفت تحقيقات النيابة عن اشتراك إسراء عبد الفتاح في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، إضافة إلى استخدامها حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف الإخلال بالنظام العام.

نقلا عن المحامي خالد علي. الف مبروك اخلاء سبيل إسراء عبد الفتاح وعبد الناصر اسماعيل عقبال كل مظلوم في كل مكان. pic.twitter.com/F05tIKZAo2 — Liliane Daoud ليليان (@liliandaoud) July 17, 2021

وأفادت التحقيقات بقيام إسراء عبد الفتاح بنشر أخبار كاذبة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية بالبلاد، لزعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها وهى عضوة نشطة بـ"حركة 6 أبريل" التي كان لها دور بارز في أحداث 25 يناير والتي اتهمتها السلطات المصرية بتلقى تمويلات وتدريبات من الخارج.

وفازت عبد الفتاح في الأول من يوليو الجاري بجائزة "الحركة العالمية من أجل الديمقراطية"، بعد أكثر من عام ونصف العام من حبسها.

وتقدم الجائزة للصحفيين والعاملين في الإعلام على شجاعتهم ودفاعهم عن حرية الصحافة في العالم، رغم المخاطر التي تهدد حياتهم وحريتهم.

وعبد الفتاح هي صحافية مصرية وناشطة سياسية وحقوقية، ومن مؤسسي "حركة 6 أبريل"، وسبق أن اعتقلت مرات عديدة في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، وهي واحدة من الناشطين الممنوعين من السفر.

الحمد لله الإفراج عن إسراء عبد الفتاح

عقبال بقية المعتقلين من الرجال والنساء 🙏 pic.twitter.com/kaRmIZJDLL — Dr.abeer (@Abeerabeer28) July 17, 2021

المصدر: وسائل إعلام مصرية