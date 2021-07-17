وسائل إعلام: انفجار عبوة ناسفة بسيارة في مدينة الباب شرق حلب بسوريا

أفادت وكالة "الأناضول" التركية و"المرصد السوري لحقوق الإنسان" بـ" انفجار عبوة ناسفة، صباح اليوم السبت، بسيارة في مدينة الباب بشرق حلب بسوريا".

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وأشارت "الأناضول" إلى أن "العبوة فجرت بينما كانت السيارة مركونة، وأن الهجوم أسفر عن إصابة مدنيين اثنين، نقلا إلى المستشفى".

وأشار "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إلى أن "الانفجار وقع في مناطق فصائل غرفة عمليات "درع الفرات"، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية".

المصدر: "الأناضول" + "المرصد السوري لحقوق الإنسان"