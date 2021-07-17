"سبوتنيك": اشتباكات بين القبائل العربية و"قسد" شرقي سوريا

اندلعت اشتباكات عنيفة بين أبناء القبائل العربية وعناصر "قوات سوريا الديمقراطية" بريف دير الزور الشرقي بشرق سوريا فجر اليوم السبت، مع اقتحام "قسد" معاقل قبيلة العكيدات بالمنطقة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر محلية في ريف دير الزور أن الاشتباكات بدأت فجر اليوم بعد هجوم مسلح شنته فصائل شعبية من أبناء قبيلة العكيدات العربية والعشائر الأخرى على مواقع "قسد" في بلدة ذيبان، ردا على قيام عناصر من "قسد" فجر أمس الجمعة، باقتحام البلدة وقتل رجل وابنه من أبناء القبيلة.

إقرأ المزيد

وأشارت المصادر إلى أن مقاتلي "قسد" قاموا أيضا بإطباق الحصار على مدينتي الشحيل وهجين.

وتعتبر بلدات ومدن ذيبان والشحيل وهجين معقلا لقبيلة العكيدات العربية المناهضة لاستمرار سيطرة الجيش الأمريكي على حقول النفط شرقي سوريا.

وأفاد مراسل "سبوتنيك " في محافظة الحسكة نقلا عن المصادر أن متعب شريدة الغدير وابنه أحمد قتلا فجر الجمعة على يد "قسد"، خلال عملية مداهمة نفذها عناصر التنظيم مدعومين بطائرات التحالف الأمريكي في ذيبان دون معرفة الأسباب، ما استدعى حالة من الغضب العشائري والشعبي العارم في البلدة، حيث تدور اشتباكات مسلحة بين الطرفين في هذه الأثناء.

وأضافت المصادر أن رتلا عسكريا يضم مدرعات هامر تابعة لـ"قسد"، اقتحمت أحياء مدينة الشحيل حيث توجه قسم منها إلى ضفاف نهر الفرات، فيما قام الآخر بنصب حواجز ضمن المنطقة.

إقرأ المزيد

وأشارت المصادر إلى حالة من الرعب في صفوف المدنيين في مدينة الشحيل، خاصة بين الأطفال والنساء، نتيجة اقتحام المدرعات العسكرية التابعة لتنظيم "قسد" وقوات التحالف الأمريكي للمدينة مع معلومات عن بدء حملة اعتقالات كبيرة بحق المدنيين.

وأكدت مصادر عشائرية لمراسل "سبوتنيك" أن تحليقا كثيفا للطيران المروحي التابع "للتحالف الأمريكي" شوهد في سماء منطقة البصيرة والشحيل بريف ديرالزور الشرقي، فجر السبت، مع إلقاء عدد من القنابل المضيئة والحرارية وسط أنباء عن تنفيذها إنزالا جويا في المنطقة.

كما انتشر مسلحو "قسد" في سوق مدينة هجين شرقي ديرالزور، حيث تمت مصادرة 10 دراجات نارية بذريعة حظر الدراجات النارية، إذ أنه من المقرر تطبيق الحظر من بداية اليوم السبت، بحسب المصادر.

المصدر: "سبوتنيك"