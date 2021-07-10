"سانا": مقتل أحد مسؤولي "قسد" في بلدة الكسرة بريف دير الزور

قتل مسؤول محلي من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) جراء إطلاق الرصاص عليه في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي في سوريا.

إقرأ المزيد

وأفادت وكالة "سانا" السورية، نقلا عن مصادر محلية بأن "مسؤولا إداريا لدى ما يسمى "مجلس إدارة الشعب" التابع لمليشيا "قسد" قتل بهجوم بالأسلحة الرشاشة أثناء تجوله في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي".

وتابعت "سانا": "تتواصل الهجمات على مسلحي مليشيا "قسد" في مناطق الجزيرة السورية، بالتوازي مع تصعيد المليشيا اعتداءاتها على المدنيين واختطافها العديد من الشبان بحجج وذرائع واهية وسوقهم إلى معسكرات تدريب للقتال في صفوفها".

المصدر: "سانا"