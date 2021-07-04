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"قسد" تنفي تعرض حقل كونيكو لهجوم صاروخي

أخبار العالم العربي

Reuters
"قوات سوريا الديمقراطية"
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نفت "قوات سوريا الديمقراطية" في بيان عنها مساء يوم الأحد، تعرض حقل كونيكو النفطي في دير الزور شمال شرقي سوريا لهجوم صاروخي.

وقال فرهاد شامي مدير المركز الإعلامي لـ"قوات سوريا الديمقراطية": "لا صحّة للأنباء التي تحدثت عن هجوم صاروخي استهدف حقل كونيكو (شمال غرب دير الزور).

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وأضاف أن أصوات الانفجارات التي سمعت في المنطقة هي نتيجة لتدريبات عسكرية بالأسلحة الحية قامت بها "قسد" وقوّات التحالف الدولي.

وأكد أن قوات "قسد" لم تتعرض لأي قصف في المنطقة المذكورة.

وفي وقت سابق قال فرهاد شامي إن قذيفتين صاروخيتين مجهولتي المصدر سقطتا في الجهة الغربية لحقل العمر بدير الزور والتي تتخذه قوات "قسد" كقواعد متقدمة لملاحقة خلايا "داعش".

وأكد أنه لم يتم تسجيل أية إصابات في صفوف عناصر "قوات سوريا الديمقراطية".

وقال ناشطون في سوريا إن دوي انفجارات سمع في حقل العمر النفطي أكبر قاعدة التحالف الدولي في سوريا، نتيجة صواريخ سقطت في مساكن الحقل، وانطلقت من ريف مدينة الميادين بريف دير الزور غربي نهر الفرات.

المصدر: RT

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