رسالة هامة من "مصر للطيران" للمسافرين على الخطوط الداخلية والخارجية

وجهت شركة "مصر للطيران" رسالة هامة للمسافرين على الخطوط الداخلية والخارجية تتعلق بإجراءات لتقليل فرص انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وجاء في الرسالة "في ضوء الإجراءات الاحترازية والضوابط الصحية المطبقة حول العالم وبمطارات جمهورية مصر العربية للحد من التكدس بالمطارات وبالتالي تقليل فرص انتشار فيروس كورونا المستجد، تهيب مصر للطيران بعملائها ضرورة الحضور إلى المطارات لإنهاء إجراءات السفر قبل مغادرة رحلاتهم بأربعة ساعات ونصف بالنسبة للرحلات الدولية وساعتين ونصف قبل المغادرة للرحلات الداخلية (في المطارات المصرية).

وتابعت "كما ترجو مصر للطيران من عملائها استخدام خدمة إنهاء إجراءات السفر الإلكترونية المتوفرة عبر موقعها الإلكتروني egyptair.com أو تطبيق الهواتف الذكية لمصر للطيران والتي تتيح للعملاء اختيار المقعد الذي يرغبون في السفر عليه توفيرا لوقتهم قبل السفر".

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT