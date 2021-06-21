"مصر للطيران" تكشف حقيقة وتفاصيل المشاجرة العنيفة بين سيدتين على متن إحدى رحلاتها (فيديو)

أصدرت شركة "مصر للطيران" بيانا توضيحيا حول مقطع فيديو لشجار بين سيدتين، تداوله الناشطون على مواقع التواصل على أنه على متن إحدى رحلاتها.

وقالت الشركة في بيانها إنه "بمراجعة هذا الفيديو والتحقق من صحة الواقعة تبين أنها ليس لها علاقة بـ"مصر للطيران" مطلقا، حيث أنها تمت على متن إحدى شركات الطيران غير المصرية في إحدى رحلاتها وتم نشر الفيديو منذ أكثر من شهرين على مواقع التواصل الاجتماعي".

وناشدت رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"التأكد من صحة أي محتوى أو مضمون منشور عن مصر للطيران والتحقق من صحته وتبعيته لها من قبل المصادر الرسمية بوزارة الطيران المدني ومصر للطيران قبل تداوله، لمنع إثارة الرأي العام وحفاظا على صورة الناقل الوطني أمام عملائه في مختلف أنحاء العالم".

ويظهر المقطع المتداول مشاجرة عنيفة بين سيدتين على متن إحدى الطائرات، وتدخل أمن الرحلة لفضها وتم الزعم بأن هذه الواقعة تمت على متن إحدى رحلات مصر للطيران.

المصدر: "صدى البلد" + RT