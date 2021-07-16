لبنان.. قطع للطرقات احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار

أفاد مراسل RT بقطع للطرقات في عدة مناطقة لبنانية احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع سعر صرف الدولار.

وقد أقدم عدد من المحتجين على قطع طريق كورنيش المزرعة في بيروت، بالإضافة إلى قطع أوتوستراد بيروت - الجنوب في منطقة الناعمة.

كما قام محتجون بقطع عدد من الطرق بمدينة طرابلس شمال لبنان، وقد سقط 5 جرحى في مواجهات بين الجيش ومحتجين بطرابلس.

هذا وسجل سعر صرف الدولار اليوم الجمعة، ارتفاعا قياسيا جديدا عقب اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة، متجاوزا الـ23 ألف ليرة للدولار الواحد.

ويواجه لبنان حاليا أزمة اقتصادية حادة حيث تدهور الوضع المالي منذ خريف العام 2019، وانخفضت قيمة العملة الوطنية أكثر من 10 مرات مقابل الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات غير المدعومة بنسبة تتجاوز من 400%.

المصدر: RT