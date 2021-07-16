عون يعد اللبنانيين ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات

وعد الرئيس اللبناني ميشال عون اللبنانيين ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات في البلاد، وذلك عقب تصاعد الأزمة السياسية باعتذار الرئيس المكلف سعد الحريري عن تشكيل الحكومة.

وقال الرئيس عون اليوم الجمعة، إن "لبنان سيتجاوز الظروف الصعبة، لا شيء يجب أن يحبط اللبنانيين على رغم قساوة ما يتعرضون له".

وأضاف: "سأبقى أبذل كل الجهود للخروج من الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها الشعب اللبناني".

الرئيس عون خلال استقباله وفداً من جامعة سيدة اللويزة: لبنان سيتجاوز الظروف الصعبة.. لا شيء يجب أن يحبط اللبنانيين على رغم قساوة ما يتعرضون له، وسأبقى أبذل كل الجهود للخروج من الأزمات المتلاحقة التي يعانون منها — Lebanese Presidency (@LBpresidency) July 16, 2021

وكان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، أكد أمس أن عون سيحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة بأسرع وقت ممكن.

وقدم الحريري أمس الخميس اعتذاره عن تشكيل الحكومة، بعد قرابة 10 أشهر على تكليفه، حيث عجز عن إيجاد صيغة للتوافق على تشكيلة حكومية تبدأ مسارا إصلاحيا يطلبه المجتمع الدولي لمساعدة لبنان على الخروج من أسوأ أزمة مالية واقتصادية تعصف بالبلاد.

المصدر: RT