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وزارة الدفاع التركية: تحييد 7 مسلحين شمالي سوريا

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وزارة الدفاع التركية: تحييد 7 مسلحين شمالي سوريا
Reuters Khalil Ashawi
قصف يستهدف بلدة تل رفعت شمالي سوريا (صورة أرشيفية)
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أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة عن تحييد 7 مسلحين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا " في رد على إطلاق نار تجاه قاعدة عسكرية بمنطقة "درع الفرات" شمالي سوريا.

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وذكر بيان صادر عن الوزارة أن المسلحين أطلقوا النيران على قاعدة "باصلحاية" العسكرية دون أن يسفر الهجوم عن سقوط ضحايا.

وأضاف البيان أن القوات التركية وجهت فورا ضربات عقابية في ردها على مصادر النيران في منطقة تل رفعت، حيث أصابت الأهداف بدقة.

وأوضح البيان أن القوات التركية حيدت 3 مسلحين في تل رفعت، و4 في منطقتي شيخ عيسى وعين دقنة.

من جهة أخرى، أفادت وكالة "هاوار" الكردية بأن طائرات مسيرة تابعة للجيش التركي قصفت فجر اليوم الجمعة محيط ناحية تل رفعت بقذيفتين، فيما قصفت القوات التركية والجماعات السورية الموالية له قريتي العريضة وزنوبيا التابعتين لمقاطعة كري سبي.

المصدر: "الأناضول" + "هاوار"

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