الحريري يكشف عن هدف مهم وراء زيارته الأخيرة إلى مصر

كشف رئيس الوزراء اللبناني المكلف سابقا سعد الحريري أنه بحث خلال زيارته إلى القاهرة ولقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قضية استجرار الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا.

وقال الحريري في حديث لقناة "الجديد" اللبنانية أمس الخميس: "ذهبت إلى مصر لاستجرار الغاز المصري عبر سوريا واستطاع الأردنيون إقناع الأمريكيين بهذا الأمر".

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وأضاف "ناقشت مع الرئيس السيسي ملف الغاز لتخفيض فاتورة الكهرباء عبر الحكومة الجديدة رغم أنني لست رئيسها".

والتقى الحريري الرئيس المصري قبل يوم من لقائه الخميس مع الرئيس ميشال عون وتقديم اعتذاره عن تشكيل الحكومة.

المصدر: قناة الجديد