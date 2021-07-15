أول اتصال بين الجزائر والأردن بعد فتح قنصلية في الصحراء الغربية

تلقى وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة اتصالا من نظيره الأردني أيمن الصفدي في أول اتصال رسمي بين البلدين على هذا المستوى بعد فتح الأردن لقنصلية في العيون الصحراوية في مارس الماضي.

ونشر لعمامرة عبر "تويتر" فحوى المكالمة التي جمعته مع الصفدي، مشيرا إلى أن الطرفين أكدا خلال الاتصال "حرصهما على "تقوية العمل سويا للارتقاء بالعلاقات الثنائية الأخوية وتعزيز التشاور حول الأوضاع في المنطقة العربية".

سرني اتصال التهنئة من أخي أيمن حسين الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والذي أكدنا خلاله حرصنا الدائم على العمل سويا للارتقاء بالعلاقات الثنائية الأخوية وتعزيز التشاور حول الأوضاع في المنطقة العربية. pic.twitter.com/frdcfsoBHi — Ramtane Lamamra | رمطان لعمامرة (@Lamamra_dz) July 14, 2021

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وكانت الجزائر وصفت هذه الخطوة من الأردن وعدة دول إفريقية، بالمخالفة للقانون الدولي الذي يعتبر الإقليم "منطقة خاضعة للجنة تصفية الاستعمار بالأمم المتحدة".

ودخلت العلاقات بين الجزائر والأردن بعد هذا القرار فيما يشبه أزمة غير معلنة.

وجاءت المكالمة بين لعمامرة والصفدي بعد أن التقى الوزير الجزائري "نظيره الصحراوي" محمد سالم ولد السالك أمس الأربعاء، خلال زيارته للجزائر، حيث جدد لعمامرة "دعم حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".

المصدر: "الشروق" الجزائرية