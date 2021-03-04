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المغرب.. افتتاح قنصلية الأردن في إقليم الصحراء

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المغرب.. افتتاح قنصلية الأردن في إقليم الصحراء
علم الأردن
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افتتح وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ونظيره الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الخميس، مقر القنصلية العامة للمملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العيون بالصحراء الغربية.

وتلقى الملك محمد السادس، خلال شهر نوفمبر الماضي، اتصالا هاتفيا من الملك الأردني عبد الله الثاني، أبلغه خلاله برغبة بلاده في تدشين قنصلية عامة لها بمدينة العيون، بالأقاليم الجنوبية.

وبلغ عدد القنصليات العامة التي تم افتتاحها بمدينة العيون المغربية 11 قنصلية منذ ديسمبر 2019، فيما شهدت مدينة الداخلة افتتاح 8 قنصليات، وينتظر افتتاح قنصلية واشنطن بشكل رسمي، ليصل مجموع التمثيليات الدبلوماسية في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية إلى 20 قنصلية.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان سابق، وقوفها الكامل مع المملكة المغربية في كل ما تتخذه من خطوات لحماية مصالحها الوطنية ووحدة أراضيها وأمنها، وتأييدها للخطوات التي أمر بها الملك محمد السادس لإعادة الأمن بمنفذ الكركرات.

المصدر: هسبريس

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