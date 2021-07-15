السيسي يصدر قانونا يخص قوات الجيش المصري (صور)

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، قرارا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.

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كما صدق السيسي على القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.

وقام السيسي بالتصديق على القوانين بعد أن وافق عليه مجلس النواب المصري.

المصدر: اليوم السابع