السيسي يكلف الجيش المصري ببناء مدن جديدة

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا يقضي بإعادة تخصيص 9675.43 فدان في محافظة الأقصر بصعيد مصر، لبناء مجمع عمراني مدني سيسمى مدينة الأقصر الجديدة.

وجاء القرار بتخصيص الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمركز رأس في محافظة جنوب سيناء ومحافظة الأقصر والمنيا وبني سويف في صعيد مصر، لصالح القوات المسلحة لبناء مدن جديدة.

كما خصصت الدولة بموجب القرار 94.49 فدان من أراضي الدولة للجيش المصري، لتشييد مدينة جديدة عليها بمركز رأس في محافظة جنوب سيناء.

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وكان الرئيس المصري قد صادق أمس الأربعاء على تعديل بعض أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر ومغادرتها، الذي يقضي بمنح حق طلب الحصول على الجنسية المصرية لمن يقيم في مصر لمدة 5 سنوات ويدخر سبعة ملايين جنيه في بنوكها.

المصدر: وكالات