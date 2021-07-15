إصابات باعتداء للمستوطنين في الأغوار الشمالية واعتقال 3 مقدسيين

أفادت مراسلتنا في الضفة الغربية، بإصابة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال، إثر اعتداء نفذه مستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي على تجمع عين الحلوة وأم الجمال، في الأغوار الشمالية.

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ونقلت المراسلة عن شهود عيان، أن أحد المصابين في خربة أم الجمال، طفلة لا يتجاوز عمرها عاما واحدا، تم رشها بـ"غاز الفلفل" من قبل المستوطنين.

من جهة أخرى، اعتقلت وحدة "المستعربين" في الجيش الإسرائيلي، ليل الأربعاء/ الخميس، 3 مقدسيين، خلال اقتحام بلدة سلوان.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة- القدس، بأن مواجهات اندلعت في حي بئر أيوب، عقب اقتحام القوات للمنطقة، ثم امتدت إلى حي بطن الهوى في البلدة.

وأضاف المركز أن القوات الإسرائيلية ألقت القنابل، وأطلقت الأعيرة المطاطية بصورة عشوائية خلال اقتحام المنطقة، مشيرا إلى أن وحدة "المستعربين" اقتحمت حي بئر أيوب واعتقلت 3 شبان بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

وفي بلدة الطور، أفاد شهود عيان بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة، ورشت المياه العادمة، تزامنا مع وجود المستوطنين في المنطقة.

المصدر: RT+معا

يافا ستيتي- الضفة الغربية