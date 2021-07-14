وفد عراقي يبحث في دمشق تعزيز التعاون وتوحيد المواقف لاستحصال الحقوق المائية

يبحث وفد عراقي، وصل إلى دمشق مساء اليوم الأربعاء، توحيد مواقف البلدين لاستحصال حقوقهما المائية وتعزيز التعاون في مجال المياه.

وعقب وصوله والوفد المرافق إلى مطار دمشق في زيارة تستمر حتى السبت القادم، قال وزير الموارد المائية العراقي مهدي رشيد الحمداني، إن الزيارة "تأتي لإكمال المباحثات والعمل على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال المياه والطاقات المائية".

ونقلت وكالة "سانا" عن الحمداني تأكيده على "العمل على تعزيز التعاون بين سوريا والعراق في مجالات المياه والطاقات المائية والوصول إلى توحيد المواقف لاستحصال الحقوق المائية للبلدين".

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بينما قال وزير الموارد المائية السوري، تمام رعد، إن "الزيارة تأتي في إطار تنسيق الجهود ومتابعة الإجراءات والمواضيع التي تمت مناقشتها في اجتماع سابق خلال مؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه في آذار الماضي".

وأضاف أنها تأتي أيضا في إطار "تفعيل عمل اللجان المشتركة وتوحيد الجهود للحصول على الحصة العادلة من المياه بين سوريا والعراق ودول الجوار في المنطقة بشكل كامل".

المصدر: وكالة "سانا"