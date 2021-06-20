مباحثات عراقية سورية حول المستحقات المائية

أعلنت وزارة الزراعة العراقية اليوم الأحد أنها تجري مباحثات موسعة مع نظيرتها السورية لتأمين المستحقات المائية للعراق.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف: "لا يوجد لغاية الآن اتفاق مع الجانب التركي والإيراني والسوري بشأن مستحقات العراق المائية".

وأشار إلى أن "انقطاع المياه عن الزاب الكبير والزاب الصغير، أثر في محافظات إقليم كردستان وديالى وعلى الخطة الزراعية".

وأكد "وجود نقاشات موسعة مع سوريا، من أجل تأمين المستحقات المائية التي تعتبر حقا للعراق".

وفي وقت سابق، حذر نائب رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب العراقي منصور البعيجي، من أزمة مائية قد تواجه العراق.

المصدر: RT + "واع"