العراق يستضيف أعمال المؤتمر الوزاري الإقليمي لدول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا

أعلنت صفية السهيل سفيرة بغداد في روما، مندوبة العراق لدى وكالات الأمم المتحدة في إيطاليا، استضافة بلادها للمؤتمر الإقليمي الـ36 لدول الشرق الأدنى وشمال إفريقيا لمنظمة (FAO).

وقالت في بيان صحفي، إن "الموافقة لعقد الاجتماع في بغداد، تعتبر إشارة واضحة لعودتها إلى دورها الطبيعي باستضافة الاجتماعات الأممية على مستوى وزاري رفيع وبحضور ومشاركة دول إقليم الشرق الأدنى وشمال إفريقيا".

وأضافت، أن "الأمم المتحدة أكدت موافقتها على طلب العراق ممثلا بمندوبيها لدى منظمة FAO للاستضافة الرسمية للمؤتمر".

وأشارت إلى "إعلام مندوبية العراق رسميا بهذا الشأن، فضلا عن إعلانها في افتتاحية الجلسة الرئيسية للحوار الإقليمي للأطراف المعنية التي اجتمعت اليوم بمؤتمر تحضيري حواري بعنوان (التعافي ومعاودة التشغيل نحو الدورة 36 للمؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى) والذي انعقد افتراضيا اليوم بإدارة العراق، حيث ترأس الجلسة الافتتاحية ميثاق عبد الحسين الوكيل الفني لوزارة الزراعة العراقية".

وتابعت السفيرة السهيل، أن "العراق حريص من الآن على استلام المهام الموكلة إليه لضمان عقد مؤتمر يتسم بالفاعلية والطموح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير نظم غذائية وزراعية أفضل".

وأكدت "تطلع دول المجموعة لمزيد من التعاون لخلق آليات جديدة للعمل أكثر فاعلية لتحقيق الأهداف المنشودة".

المصدر: RT