السلطات العراقية تفرج عن مراسل RT في العراق أشرف العزاوي

أفرجت السلطات العراقية عن مراسل RT في العراق، أشرف العزاوي، الذي اعتقلته قوة أمنية في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

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وكانت جهة أمنية رسمية في بغداد اعتقلت مراسلنا أشرف العزاوي بحجة انقضاء مدة ترخيص عمل المكتب.

وأعلنت منظمات حقوقية عراقية تضامنها مع مراسل RT في بغداد وطالبت السلطات العراقية بالإفراج الفوري عنه، واعتبرت تلك المنظمات اعتقال العزاوي تقييدا لحرية التعبير في البلاد.

وكان مرصد الحريات الصحفية في العراق دعا أيضا للإفراج الفوري عن مراسل RT.

المصدر: RT