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قوة أمنية عراقية تعتقل مراسل RT في بغداد وتقتاده الى جهة غير معلومة

قوة أمنية عراقية تعتقل مراسل RT في بغداد وتقتاده إلى جهة مجهولة

أخبار العالم العربي

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قامت جهة أمنية رسمية في بغداد باعتقال مراسلنا أشرف العزاوي واقتادته لمكان مجهول بحجة انقضاء مدة ترخيص عمل المكتب.

وفي آخر اتصال مع مراسلنا قال إن الجهة التي تريد تنفيذ الاعتقال أخبرته أنهم من استخبارات الجريمة المنظمة!

وقال إن السلطات العراقية أغلقت مكتب RT في بغداد وقامت بمصادرة المعدات الموجودة فيه.

وأعلنت منظمات حقوقية عراقية تضامنها مع مراسل RT في بغداد وطالبت السلطات العراقية بالإفراج الفوري عنه، واعتبرت تلك المنظمات اعتقال العزاوي تقييدا لحرية التعبير في البلاد.

كما دعا مرصد الحريات الصحفية في العراق للإفراج الفوري عن مراسل RT.

وقال رئيس المرصد زياد العجيلي لـRT، إن "عملية الاعتقال غير مبررة، ولا يمكن التعامل مع وسائل الإعلام بهذه الطريقة، وعلى السلطات إطلاق سراحه فوراً".

يتبع..

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