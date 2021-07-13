استقالة مسؤول صحة عراقي بعد مأساة مستشفى الحسين التعليمي (وثيقة بخط اليد)

أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن مدير صحة محافظة ذي قار في جنوب العراق، صدام الطويل، قدم استقالته على خلفية حريق مستشفى الحسين التعليمي الليلة الماضية في المحافظة.

وورد في وثيقة كتبت بخط يده موجهة إلى وزير الصحة والبيئة: "في هذه اللحظات المؤلمة أقدم استقالتي، ايمانا بأن حياة الناس أهم من المنصب، لكن كان للقدر مشيئته في هذا الحادث الأليم".

وأعلنت دائرة صحة محافظة ذي قار بجنوب العراق، عن ارتفاع حصيلة حريق مستشفى الحسين التعليمي إلى 114 شخصا، هم 64 قتيلا و50 جريحا.

RT

المصدر: RT