RT تنشر أسماء ضحايا حريق مستشفى الحسين في العراق: عشرات الجثث مجهولة الهوية

حصلت RT على وثيقة حكومية تظهر أسماء ضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي الخاصة بعزل مرضى كورونا في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وأظهرت الوثيقة التعرف على 39 اسما من أصل 64، حيث حاولت السلطات التعرف عليها لكنها لم تنجح بسبب تفحمها.

وقال مسؤول صحي في ذي قار لـRT، إن "هناك ست جثث لا تزال ملتصقة في أحد الأسرة ولم نتمكن من رفعها".

RT

RT

RT

وأشار إلى أن "الحريق كان بسبب الإهمال وعدم وجود وسائل وإجراءات حماية وسلامة".

المصدر: RT