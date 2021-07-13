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RT تنشر أسماء ضحايا حريق مستشفى الحسين في العراق: عشرات الجثث مجهولة الهوية

أخبار العالم العربي

RT تنشر أسماء ضحايا حريق مستشفى الحسين في العراق: عشرات الجثث مجهولة الهوية
Reuters ALAA AL-MARJANI
RT تنشر أسماء ضحايا حريق مستشفى الحسين في العراق: عشرات الجثث غير معروفة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qtfv

حصلت RT على وثيقة حكومية تظهر أسماء ضحايا حريق مستشفى الحسين التعليمي الخاصة بعزل مرضى كورونا في محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وأظهرت الوثيقة التعرف على 39 اسما من أصل 64، حيث حاولت السلطات التعرف عليها لكنها لم تنجح بسبب تفحمها.

وقال مسؤول صحي في ذي قار لـRT، إن "هناك ست جثث لا تزال ملتصقة في أحد الأسرة ولم نتمكن من رفعها".

RT تنشر أسماء ضحايا حريق مستشفى الحسين في العراق: عشرات الجثث مجهولة الهوية
RT
RT تنشر أسماء ضحايا حريق مستشفى الحسين في العراق: عشرات الجثث مجهولة الهوية
RT
RT تنشر أسماء ضحايا حريق مستشفى الحسين في العراق: عشرات الجثث مجهولة الهوية
RT

وأشار إلى أن "الحريق كان بسبب الإهمال وعدم وجود وسائل وإجراءات حماية وسلامة".

المصدر: RT

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