مصر.. الأوقاف تحدد أماكن صلاة العيد ومدة الخطبة

أعلن الدكتور عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف المصرية، أن صلاة العيد ستكون في المساجد الكبرى التي تقام فيها صلاة الجمعة فقط، وعلى المصلين ارتداء الكمامة قبل دخول المسجد.

وفي تصريح للقناة المصرية الأولى، قال حسن إن "المصلي عليه أن يخرج من منزله متوضئا، خاصة وأن دورات المياه ما زالت مغلقة، وفتح المسجد سيكون قبل صلاة العيد بـ10 دقائق، ولذلك على المواطن أن يخرج من منزله مبكرا، حتى لا يحدث تزاحم أمام المسجد".

وشدد على "ضرورة الانصراف من المسجد بهدوء، وعدم إحداث أي زحام أمام الأبواب"، مشيرا إلى أن "مدة التكبير لن تزيد عن 7 دقائق، ومدة خطبة الجمعة لا تزيد عن 10 دقائق".

وأكد ضرورة "عدم اصطحاب الأطفال في الصلاة، وعلى الجميع أن يلتزم بهذه الإجراءات من أجل أن تبقى المساجد مفتوحة".

المصدر: RT