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مصر.. تنفيذ أول قرارات السيسي بشأن جيهان السادات (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. تنفيذ أول قرارات السيسي بشأن جيهان السادات (صور)
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وضعت أجهزة محافظة القاهرة في مصر اسم الراحلة جيهان السادات، قرينة الرئيس الراحل أنور السادات، على محور الفردوس، تنفيذا لتعليمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

مصر.. تنفيذ أول قرارات السيسي بشأن جيهان السادات (صور)
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وتوفيت جيهان السادات الجمعة الماضية عن عمر ناهز 87 عاما، وقد لقى نبأ وفاتها اهتماما واسعا من وسائل الإعلام العربية والأجنبية، كما أبرزت تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي للراحلة من خلال منحها وسام الكمال وإطلاق اسمها على محور الفردوس بالقاهرة.

مصر.. تنفيذ أول قرارات السيسي بشأن جيهان السادات (صور)

المصدر: اليوم السابع

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