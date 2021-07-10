مطار القاهرة يستقبل جثامين المصريين ضحايا حرائق قبرص

استقبل مساعد وزير الخارجية المصري عمرو محمود عباس في مطار القاهرة، مساء اليوم السبت، جثامين المواطنين المصريين ضحايا الحرائق التي اندلعت في قبرص.

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هذا، وكانت السفارة المصرية في قبرص قد أنهت صباح اليوم كافة الإجراءات ذات الصلة بنقل جثامين المواطنين إلي أرض الوطن، وقامت بالتعاون مع الكنيسة القبطية في قبرص بترتيب صلاة على أرواح الضحايا في مقر الكنيسة القبطية في العاصمة نيقوسيا. كما قام السفير وطاقم السفارة بمرافقة جثامين المواطنين المصريين إلى مطار لارناكا.

ناصر حاتم

المصدر: RT