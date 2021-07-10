جثامين المصريين الأربعة ضحايا حرائق قبرص تصل مساء السبت إلى مطار القاهرة

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أنه من المقرر أن تصل جثامين الأربعة مواطنين ضحايا حرائق الغابات في قبرص الأسبوع الماضي، مساء اليوم السبت إلى مطار القاهرة.

إقرأ المزيد

وكان وزير العدل المصري عمر مروان قد قرر إعفاء أسر ضحايا حريق قبرص من رسوم تحاليل الـ DNA، والتي تطلبتها الإجراءات القانونية للتعرف على الجثامين، وذلك بهدف التيسير على الأسر المكلومة من خلال مد فترة العمل بمراكز التحاليل التابعة لمحل سكن الأسر حتى يتمكنوا من إجراء التحاليل واستلام النتائج بأسرع وقت.

وكانت سفارة مصر في قبرص قد شكلت غرفة عمليات للتواصل مع المسؤولين القبارصة، بعد ورود معلومات لديها تفيد وفاة 4 مصريين كانوا يعملون فى قبرص نتيجة الحرائق التي اندلعت في عدد من القرى هناك، حيث أجرى عمرو حمزة، السفير المصري في قبرص، فحصا لمكان الحادث وملابساته، كما أنه تواصل بشكل مستمر مع الجهات القبرصية المعنية.

ناصر حاتم

المصدر: RT