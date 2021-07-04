القاهرة تكشف تفاصيل وفاة 4 مصريين في قبرص

كشفت الخارجية المصرية اليوم الأحد في بيان لها عن تفاصيل وفاة أربعة عمال مصريين في قبرص جراء حرائق اندلعت منذ أمس في بعض القرى القبرصية.

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وقال البيان الصادر عن وزارة الخارجية إن السفارة المصرية في نيقوسيا علمت من الجهات القبرصية المعنية بوفاة 4 مواطنين مصريين كانوا يعملون في قبرص نتيجة حرائق اندلعت أمس في بعض القرى القبرصية ولا يزال بعضها مندلعا حتى الآن.

وأشار البيان إلي أن "سفارة مصر في نيقوسيا قامت فور تلقيها تلك المعلومات بتشكيل غرفة عمليات للتواصل مع المسؤولين القبارصة الذين أبدوا من جانبهم كل التعاون والاهتمام وعلى رأسهم وزراء الخارجية والداخلية والصحة والزراعة ورئيس جهاز الشرطة".

وانتقل السفير المصري وطاقم السفارة إلى مناطق الحرائق بصحبة طاقم من الشرطة القبرصية لمتابعة كافة التطورات ذات الصلة وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة.

ويجري في الوقت الراهن فحص مكان الحادث وملابساته تمهيدا لإنهاء كافة الإجراءات لنقل جثامين المتوفين إلى مصر في أسرع وقت ممكن.

وتقدمت وزارة الخارجية بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين.

المصدر: "بوابة الأهرام"