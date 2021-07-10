مصر.. نائب يعلق على مزاعم إثيوبيا بتحقيق نصر دبلوماسي في مجلس الأمن

علق النائب في البرلمان المصري، مصطفى بكري، على ما قالته إثيوبيا أنها حققت نصرا دبلوماسيا في مجلس الأمن الدولي.

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وقال بكري في حديث لـRT: "الحقيقة إن خطاب الوفد الإثيوبي تميز بالكذب وتزييف الحقائق، وهو لم يستند إلى معلومة واحدة صحيحة، كان مجرد ادعاءات لا تستند إلى معلومات موثقة، ووجه إهانات متعمدة إلى مجلس الأمن والزعم بعدم الاختصاص".

وأضاف النائب المصري أن "إثيوبيا لم تحقق نصرا دبلوماسيا على مصر، والمندوب الإثيوبي كان يستجدي عطف الحاضرين، في حين كان مندوبا مصر والسودان يمتلكان الحجة المدعمة بالأسانيد القانونية والتاريخية".

وختم بكري حديثه: "اعتقد أن المعركة ليست معركة مياه، وإنما هي معركة سياسية تستهدف مصر ودورها، وهي حلقة جديدة من حلقات مخطط الشرق الأوسط الجديد".

وكان مسؤول إثيوبي أعلن في وقت سابق عن ضرورة اتخاذ "إجراءات غير مسبوقة" لإتمام بناء سد النهضة، محملا مصر والسودان المسؤولية عن تضليل المجتمع الدولي بخصوص هذا المشروع الإثيوبي.

ولفت المدير العام لمكتب تنسيق المشاركة العامة الأثيوبي لبناء سد النهضة، أريجاوي بيرهي، إلى أن مجلس الأمن الدولي لعب دورا إيجابيا من خلال التعبير عن دعمه للمفاوضات الجارية تحت الرعاية الإفريقية، واصفا ذلك "انتصارا دبلوماسيا" لإثيوبيا.

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT