وزيرة خارجية السودان إلى موسكو لبحث التعاون مع روسيا وتسوية أزمات المنطقة مع لافروف

أكدت روسيا أن وزير خارجيتها سيرغي لافروف سيستقبل مطلع الأسبوع القادم في موسكو نظيرته السودانية، مريم الصادق المهدي، لمناقشة طيف من المسائل الثنائية والإقليمية والدولية.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أن السيدة المهدي ستصل روسيا غدا الأحد بزيارة ستستمر حتى الخميس 15 يوليو، وستجري الاثنين مباحثات مع لافروف.

وذكرت الوزارة أنها تتوقع من هذا الاجتماع "تبادلا مفصلا للآراء بخصوص المسائل الرئيسية المتعلقة بالتعاون متعدد المجالات بين روسيا والسودان، والملفات الدولية والإقليمية الملحة، مع التركيز على ضرورة إيجاد حلول سياسية ودبلوماسية للنزاعات في الشرق الأوسط وإفريقيا".

ومن المقرر أن يناقش الوزيران واقع وآفاق التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري، لا سيما في مجال تطوير الموارد المعدنية في السودان، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالتعاون بين الدولتين في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT