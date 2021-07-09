خمس وفيات و1250 إصابة جديدة في المغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية وفاة خمس من حالات الإصابة بكورونا وهو الرقم المسجل لليوم الثالث على التوالي ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 9351.

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وحسب إحصاءات الوزارة فقد ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 539839 إصابة، بعد تسجيل 1250 إصابة جديدة اليوم، انخفاضا من 1336 إصابة سجلت الخميس.

وحسب النشرة اليومية لتتبع الفيروس التي تنشرها الوزارة فقد ارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 523128 بعد تسجيل 751 حالة شفاء اليوم من الفيروس.

المصدر: RT