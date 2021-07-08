المغرب.. 5 وفيات و1336 إصابة جدية بكورونا وسط تحذيرات من "انتكاسة وبائية"

أعلنت وزارة الصحة المغربية وفاة خمسة أشخاص بفيروس كورونا، وتسجيل 1336 إصابة جديدة به ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في المملكة إلى 538589 إصابة.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس ارتفع إلى 9346 حالة وفاة.

وحسب بيانات الوزارة فإن عدد الإصابات لهذا اليوم شهد ارتفاعا عن مثيله يوم أمس والذي كان 1279 إصابة، بينما كان عدد وفيات اليوم مساويا لمثيله أمس.

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وقررت الحكومة المغربية اليوم تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا آخر لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وحتى العاشر من أغسطس المقبل.

وكانت الوزارة حذرت أمس من "الاستهانة بهذا الخطر المحدق خاصة بعد ظهور حالات إصابة بالسلالات المتحورة سريعة الانتشار والعدوى" وتحدثت عن "انتكاسة وبائية جديدة في حال استمرار لا مبالاة المواطنين واستهتارهم وعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية" حسب بيان نشرته، وأعلنت فيه أن البلاد تشهد ارتفاعا متسارعا في عدد الحالات الجديدة بكوفيد-19، للأسبوع الثاني على التوالي.

المصدر: رويترز + RT