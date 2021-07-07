المغرب يسجل 1279 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

أعلنت وزارة الصحة المغربية يوم الأربعاء تسجيل 1279 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 1177 أمس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في المملكة إلى 537253.

وتشير البيانات أيضا إلى تسجيل خمس وفيات جديدة نزولا من سبع الثلاثاء، ليصل إجمالي الوفيات إلى 9341.

وحذر بيان وزارة الصحة المغربية من خطورة الوضع الصحي بعد ظهور إصابات بالسلالات المتحورة سريعة الانتشار والعدوى.

ووصف البيان الوضع بأنه "مقلق" ويأتي في سياق رفع القيود عن السفر الدولي وإعادة استئناف الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية مع الرفع المتقدم لقيود الحجر الليلي والتنقلات الداخلية.

وقالت الوزارة إنها سجلت أيضا "ارتفاعا متسارعا في عدد الحالات الجديدة المؤكدة بكوفيد 19، وكذا ارتفاعا في عدد الحالات الحرجة، الأمر الذي ينذر بانتكاسة وبائية جديدة في حال استمرار لا مبالاة المواطنين واستهتارهم وعدم تقيدهم بالإجراءات الوقائية".

ولمحت الوزارة إلى احتمال "تشديد الإجراءات" في حالة "الاستهانة بهذا الخطر المحدق بالمملكة".

المصدر: وكالات