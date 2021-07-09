رئيس تونس يشكر ولي العهد السعودي

شكر الرئيس التونسي، قيس سعيد، في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المملكة على دعمها لتونس في مكافحة فيروس كورونا.

وذكرت الرئاسة التونسية، في بيان، أن سعيد وبن سلمان أجريا مساء الجمعة مكالمة هاتفية مثلت "فرصة لاستعراض روابط الأخوة التاريخية القائمة بين البلدين وللتأكيد على الإرادة المشتركة في مزيد تطوير علاقات التعاون الثنائي المتينة والارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين".

وأعرب بن سلمان، حسب البيان، عن استعداد السعودية "لتمكين تونس من كل ما تحتاجه من تلاقيح وتجهيزات طبية وغيرها من المعدات الضرورية لمواجهة جائحة كوفيد-19 في أسرع الأوقات".

ومن جانبه، أعرب الرئيس التونسي "عن فائق تقديره وشكره للدعم السعودي في هذا الظرف الوبائي الدقيق، وحمل ولي العهد السعودي نقل تحياته الأخوية" عاهل المملكة، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتواجه تونس تدهورا حادا للأوضاع الوبائية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث بلغت الإصابات الوفيات الجديدة بالمرض في الأيام الأخيرة مستويات قياسية.

المصدر: RT