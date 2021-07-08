سوريا.. حالتا وفاة و18 إصابة جديدة بكورونا

من عمليات التطعيم ضد كورونا ـ (وزارة الصحة السورية)

أعلنت وزارة الصحة السورية وفاة حالتين من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات المعلنة إلى 1895 حالة، كما أعلنت تسجيل 18 إصابة جديدة.

وحسب إحصاءات نشرتها الوزارة فقد ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 25753، شفيت منها 21872، بعد الإعلان عن تعافي 5 من الحالات.

وتوزعت الإصابات المسجلة اليوم في دمشق وحلب بواقع 4 إصابات في كل منهما، و3 إصابات في حمص، وإصابتين في كل من اللاذقية والسويداء وحماة، وإصابة واحدة في درعا.

أما حالتا الوفاة فسجلتا في حلب وحماة.

وكانت الوزارة أعلنت تسجيل 23 إصابة جديدة يوم أمس، إضافة إلى حالتي وفاة.

المصدر: RT