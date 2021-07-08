موقع لتتبع السفن: المدمرة البريطانية " ديفيندر" موجودة الآن في البحر الأحمر

وصلت إلى البحر الأحمر المدمرة البريطانية " ديفيندر" التي سبق أن اخترقت المياه الإقليمية الروسية قرب جزيرة القرم نهاية الشهر الماضي وهو ما وصفته موسكو في حينه بأنه استفزاز.

ووفقا لبوابة "مادينا ترافيك" المتخصصة بتتبع حركة السفن فإن المدمرة " ديفيندر" في البحر الأحمر الآن، وأن الميناء الحالي هو جدة​​​، وكان المقر السابق لـ "ديفندر" في جبل طارق.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في 23 يونيو أن قواتها أطلقت طلقات تحذيرية على مسار المدمرة البريطانية "ديفيندر"، وهددت لاحقا بقصف السفن البحرية البريطانية في البحر الأسود إذا وقع المزيد من الأعمال "الاستفزازية" قبالة شبه جزيرة القرم الروسية.

وألقت روسيا قنابل في طريق المدمرة أثناء مرورها قرب شبه جزيرة القرم، واعتبرت الحادث توغلا في المياه الروسية واستفزازا موجها ضدها.

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كما علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر "الخط المباشر السنوي مع المواطنين الروس"، على الحادث وقال إنه "قلق بشأن شيء آخر - شيء أكثر جوهرية، وهو بداية التطور العسكري بالأراضي الأوكرانية، وأن الاستفزاز بمشاركة (ديفندر) مباشرة بعد القمة الروسية الأميركية كان لإظهار عدم احترام الغرب لاختيار سكان القرم".

واعتبر بوتين أن هذا الاستفزاز في البحر الأسود لم يقم به البريطانيون وحدهم بل بمشاركة من الأمريكيين أيضا.

بينما زعمت بريطانيا، التي لا تعترف بتبعية القرم إلى روسيا، أن "ديفيندر" أبحرت في المياه الأوكرانية.

المصدر: "سبوتنيك"