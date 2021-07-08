بغداد: شرعنا باتخاذ إجراءات أمنية لإيجاد بيئة آمنة لعمل البعثات الدبلوماسية

أعلن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن بلاده شرعت باتخاذ إجراءات أمنية لإيجاد بيئة آمنة لعمل البعثات الدبلوماسية.

وقال خلال تسلمه نسخة من أوراق اعتماد السفير البريطاني الجديد لدى بغداد مارك برايتن، إن "الحكومة شرعت في اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية والفنية والتنظيمية لإيجاد بيئة ملائمة لعمل جميع البعثات لدى بغداد".

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وكان مراسلنا في العراق أفاد الليلة الماضية بسماع دوي انفجار ضخم بمحيط سفارة الولايات المتحدة بالعاصمة بغداد.

وذكر أن منظومة الدفاع الجوي بالسفارة الأمريكية في بغداد تصدت لعدة هجمات، وأن السفارة الأمريكية في بغداد فعلت منظومة C-RAM الدفاعية الجوية.

المصدر:RT