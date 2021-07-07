مراسلنا: إطلاق صافرات الإنذار في السفارة الأمريكية ببغداد

أفاد مراسلنا في العراق اليوم الخميس بأن السفارة الأمريكية في بغداد أطلقت صافرات الإنذار، حيث تشير الأنباء إلى تفعيل منظومة C-RAM الدفاعية الجوية.

وذكر مراسل RT، أن صاروخين حاولا استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، الأول أسقطته منظومة الدفاع الجوية C-RAM، أما الثاني فسقط في محيط المنطقة الخضراء الحكومية حيث مقر السفارة.

وكانت السفارة الأمريكية في العراق أعلنت أمس الثلاثاء أنها "قضت على تهديد جوي استهدفها الليلة الماضية بطائرات مسيرة".

وذكرت في بيان صحفي: "في وقت مبكر من صباح 6 يوليو، اشتغلت المنظومة الدفاعية في داخل مجمع السفارة الأمريكية في بغداد وقضت على تهديد جوي".

وأضافت: "نحن نعمل مع شركائنا العراقيين على التحقيق، وكذلك سنواصل اتخاذ جميع التدابير المناسبة واللازمة لحماية سلامة موظفينا ومنشآتنا".

والليلة الماضية أفاد مراسلنا في العراق بأن السفارة الأمريكية ببغداد أنزلت طائرتين مسيرتين بشكل تقني بعد محاولتهما استهدافها.

وفي وقت سابق، أفاد مراسلنا بأن منظومة الدفاع الجوية في السفارة الأمريكية ببغداد أسقطت طائرة مسيرة.

وذكر أن منظومة الدفاع الجوية في السفارة C-RAM أسقطت الطائرة المسيرة بعد أن حاولت مهاجمتها.

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