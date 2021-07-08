محادثات "أستانا" السورية.. بحث المساعدات و"الدستورية" وإطلاق المحتجزين ولافرنتييف يقول: الثقة متدنية

قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، إن مستوى الثقة بين المعارضة والحكومة السورية لا يزال منخفضا، ولا يسمح بالتوصل إلى حلول وسط.

وأوضح لافرنتييف في تصريح صحفي في العاصمة الكازاخستانية نورسلطان، أن "هناك لقاء مهما مع المعارضة السورية، لأننا نحتاج إلى رؤية ما لديهم من أفكار لتصحيح الوضع في سوريا، وزيادة مستوى الثقة بينهم وبين الحكومة السورية، لأنها متدنية للغاية ولا تسمح باتخاذ إجراءات وقرارات وسط".

وتعقد الجولة الـ16 من المباحثات السورية - السورية بصيغة أستانا يومي 7 و8 يوليو الجاري، ومن المنتظر أن يتطرق الاجتماع إلى المسائل المتعلقة بالوضع في سوريا، بما في ذلك المساعدات الإنسانية والاقتصادية والطبية، وكذلك المساعدات الإنسانية الدولية، واستئناف عمل اللجنة الدستورية في جنيف، والسعي لاستعادة الثقة، بما في ذلك عملية تبادل الأسرى وإطلاق سراح الرهائن.

وانطلقت أمس الخميس، جولة جديدة من مباحثات أستانا في العاصمة الكازاخية نورسلطان حول الأزمة السورية، بحضور وفدي الحكومة والمعارضة، ووفود من الدول الضامنة الثلاث، روسيا وإيران وتركيا، إضافة إلى عدد من الدول بصفة مراقب، لبنان والعراق والأردن، وممثلي المنظمات الدولية.

المصدر: نوفوستي