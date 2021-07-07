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خالد بن سلمان وبلينكن يستعرضان الشراكة بين الرياض وواشنطن

أخبار العالم العربي

خالد بن سلمان وبلينكن يستعرضان الشراكة بين الرياض وواشنطن
AFP
نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز
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‏التقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في واشنطن يوم الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الشراكة بين البلدين وسبل تنميتها، وأبرز التطورات في المنطقة، وبحث التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما تباحثا دعم جهود الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانب آخر، التقى الأمير خالد بن سلمان ‏بوكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، وتناولا التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعقدت الاجتماعات في زيارة استغرقت يومين للأمير وهو أرفع مسؤول سعودي يعقد محادثات في واشنطن منذ تولي الرئيس الديمقراطي جو بايدن السلطة في يناير.

المصدر: RT

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