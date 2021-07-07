خالد بن سلمان وبلينكن يستعرضان الشراكة بين الرياض وواشنطن

‏التقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز في واشنطن يوم الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الشراكة بين البلدين وسبل تنميتها، وأبرز التطورات في المنطقة، وبحث التعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك.

كما تباحثا دعم جهود الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانب آخر، التقى الأمير خالد بن سلمان ‏بوكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، وتناولا التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقيت اليوم وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السيدة فيكتوريا نولاند وتناولنا التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) July 7, 2021

وعقدت الاجتماعات في زيارة استغرقت يومين للأمير وهو أرفع مسؤول سعودي يعقد محادثات في واشنطن منذ تولي الرئيس الديمقراطي جو بايدن السلطة في يناير.

المصدر: RT